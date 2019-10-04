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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 6 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 18:08 | Son Güncelleme

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 2 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 6 kişi tutuklandı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 2 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda "uyuşturucu ticareti" suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve bu sabah yapılan aramalarda 3,15 gram bonzai, 217 kapsül sentetik ecza, 1,05 gram esrar maddesi, 0,11 gram skunk maddesi ve 132 adet ecstasy hap elde edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 1 kişi ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 8 kişi ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 8 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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