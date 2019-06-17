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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 23:18 | Son Güncelleme

Samsun’da ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 7’si tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 gün önce sabah 26 adrese 66 ekip ve 230 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi tutuklandı

Samsun’da ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 7’si tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 gün önce sabah 26 adrese 66 ekip ve 230 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında çok sayıda paketler halinde bin 202 adet ekstasy hap, 10.67 gram esrar, 0.09 gram bonzai, 442 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 4 adet dolu tüfek kartuşu elde edildi.
Gözaltına alınan 7 kişi polisteki sorgularının ardından ifadeleri alınıp savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 16 zanlı ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 7 kişi saat 22.30 sıralarında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 9 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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