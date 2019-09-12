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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 7 zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ve Bafra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ve Bafra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aralamalarda 77,05 gram bonzai, 253 ectasy hap, 335,81 esrar, 5 adet sentetik ecza, 0,34 skunk maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca mermisi, 1 tüfek ve 15 adet dolu fişek kartuşu ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan 7 şahıs bu sabah Bafra Adliyesine sevk edilirken 7 kişinin ise Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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