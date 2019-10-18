HABER

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 9 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

Samsun polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları kimlikleri tespit edilen şüphelilerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslar ile teması görülen 12 şahıstan çok sayıda paketler halinde, 0,47 gram bonzai, 56 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 0,95 gram esrar maddesi ve 0,11 gram eroin maddesi elde edildi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 9 kişi adliyede

Samsun polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları kimlikleri tespit edilen şüphelilerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslar ile teması görülen 12 şahıstan çok sayıda paketler halinde, 0,47 gram bonzai, 56 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 0,95 gram esrar maddesi ve 0,11 gram eroin maddesi elde edildi. Çalışmanın devamında Çarşamba sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi ve olayla ilgili M.A., S.T., U.E.K., E.Ö., R.C.Y., M.Ö.G. ve F.O. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar şahısların evlerinde yapılan aramalarda, paketler halinde 51,77 gram esrar, 378 adet sentetik ecza hap, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 670 lira para ele geçirildi. Gözaltına alanlarla bağlantıları oldukları tespit edilen E.Ç. İlkadım içesinde, T.Y. ise Balıkesir’de yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 kişi "uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 9 kişi adliyede

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 9 kişi adliyede

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 9 kişi adliyede

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 9 kişi adliyede

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandıKendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Eski eşinin vurduğu kadının anne- babası: En ağır ceza verilsin Eski eşinin vurduğu kadının anne- babası: En ağır ceza verilsin 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.