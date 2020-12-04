HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da uyuşturucu ticaretinden koca tutuklandı, eşine adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden koca tutuklandı, eşine adli kontrol

04.12.2020 17:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden koca tutuklandı, eşine adli kontrol

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan koca mahkemece tutuklanırken, eşi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan koca mahkemece tutuklanırken, eşi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar doğrultusunda müşterek hareket ederek irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları G.G. ve karısı Ö.G.’nin evlerine ve araçlarına operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır 20 paket halinde 18,76 gram esrar maddesi, 3 paket halinde 45 gram esrar maddesi, 31 kapsül sentetik ecza, 1 kök dişi Hint kenevir bitkisi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet makas ve çok sayıda kağıt parçaları, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 11 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 405 TL para ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, eşi Ö.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Vakaların arttığı kentte flaş öneri! Bir hafta boyunca...Vakaların arttığı kentte flaş öneri! Bir hafta boyunca...
e- Devlet çöktü mü?e- Devlet çöktü mü?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?

Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Ankara için yeni karar: Hafta sonu görev yapacak nöbetçi eczane sayısı 2 katına çıkarıldı

Ankara için yeni karar! Sayı 2 katına çıkarıldı

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Bonzai içen genç, metruk binada baygın bulundu

Devriye gezen bekçiler bu halde buldu

Hatay'da iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi

Vakaların arttığı kentte flaş öneri! Bir hafta boyunca...

Bahçeli'den sert tepki: Orduya 'satılmış' demek bir defa vatana ihanettir

Bahçeli'den sert tepki: Vatana ihanettir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.