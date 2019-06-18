HABER

Samsun’da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 22:14 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında tespit edilen 5 şüpheliye yönelik bu sabah Çarşamba ilçesi ve il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında tespit edilen 5 şüpheliye yönelik bu sabah Çarşamba ilçesi ve il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.E., B.D., S.A.K, L.K. ve E.L. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla bağlantıları olduğu tespit edilen kişiler ve ara yakalanmalar sırasında çeşitli tarihlerde satışa hazır paketler halinde 7.27 gram esrar, 282 adet uyuşturucu etkisi gösteren sentetik ecza elde edildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan A.E., B.D., S.A.K, L.K. ve E.L. "uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A.K, L.K. ve E.L. mahmece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.E. ve B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Antalya’da çocukların kaçırılma oyunu polisi alarma geçirdiAntalya’da çocukların kaçırılma oyunu polisi alarma geçirdi
20 yaşındaki genç kız inşaatın 16’ıncı katından ölüme atladı20 yaşındaki genç kız inşaatın 16’ıncı katından ölüme atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.