Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Birol K.'nın Kadifekale Mahallesi'nde, Erdal B.' ye ait evi kullandığı ve bu çevrede uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine takibe alındı. önceki gün Birol K.'ın evin bodrumuna girip çıktığı görülmesi üzerine müdahale edildi. Birol K.' nın üzerinde yapılan aramada 8.5 gram bonzai ele geçirildi. Bodrumda yapılan aramada ise yaklaşık 850 gram bonzai ele geçirildi. Polis taraafından yakalanan Erdal B.' ye yapılan üst aramasında da az miktarda bonzai kırıntıları bulundu. Genişletilen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Emin Ç., Benfur B. ve Uğur V. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye çıkarıldı.
4 TUTUKLAMA
Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Birol K., Berfu B., Erdal B., Emin Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Uğur V. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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