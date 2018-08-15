HABER

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Birol K.'nın Kadifekale Mahallesi'nde, Erdal B.' ye ait evi kullandığı ve bu çevrede uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine takibe alındı. önceki gün Birol K.'ın evin bodrumuna girip çıktığı görülmesi üzerine müdahale edildi. Birol K.' nın üzerinde yapılan aramada 8.5 gram bonzai ele geçirildi. Bodrumda yapılan aramada ise yaklaşık 850 gram bonzai ele geçirildi. Polis taraafından yakalanan Erdal B.' ye yapılan üst aramasında da az miktarda bonzai kırıntıları bulundu. Genişletilen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Emin Ç., Benfur B. ve Uğur V. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye çıkarıldı.
4 TUTUKLAMA
Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Birol K., Berfu B., Erdal B., Emin Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Uğur V. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklamaSamsun'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklamaSamsun'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklamaSamsun'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
Kız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdü (2)Kız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdü (2)
Çorum'da kazada ölen 3 kişi toprağa verildiÇorum'da kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

İlginizi Çekebilir

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.