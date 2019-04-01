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Samsun’da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 19:36 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde ikamet eden İ.Y.

Samsun’da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde ikamet eden İ.Y. isimli şahıstan yüklü miktarda uyuşturucu madde satın alarak il merkezinde sattığını tespit ettiği İ.G. ve S.K.’yi yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 8 paket halinde 349, 68 gram esrar maddesi, 4 paket halinde 5,17 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Söz konusu şahıslarla bağlantısı olduğu tespit edilen S.D. de yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik polisi Kavak ilçesinde ikamet eden İ.Y.’yi de 2 paket halinde yaklaşık 1 kilo 500 Grammy esrar maddesi ile birlikte gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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