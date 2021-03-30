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  4. Samsun’da uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun’da uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

30.03.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 5 kişiye 22,5’ar yıl, 1 kişi de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Ali P., Fahri Y., Hakan G., Murat P., Oğuz Ç.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 5 kişiye 22,5’ar yıl, 1 kişi de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Ali P., Fahri Y., Hakan G., Murat P., Oğuz Ç. ve Onur K. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, sanıkların son savunmaları yapmalarının ardından toplanan deliller doğrultusunda kararını açıkladı. Hakan G., Fahri Y., Onur K., Ali P. ve Murat P. "uyuşturucu ticareti" suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis ve 45 biner lira da adli para cezasına çarptırılırken, Oğuz Ç. ise 15 yıl hapis 30 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte tutuklu bulunan 6 kişinin de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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