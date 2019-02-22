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Samsun’da uyuşturucu ticaretine gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Sarıbıyık Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Sarıbıyık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda İ.D. isimli bir şüphelinin 3 kişiye 62 gram esrar sattığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D.’nin evinde yapılan aramada 5 paket halinde toplam 26,87 gram esrar, 1 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza, 7 adet ekstasy hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen bin 400 TL para ele geçirildi.
Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İ.D., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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