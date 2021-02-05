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  4. Samsun’da uyuşturucudan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da uyuşturucudan 10 kişi adliyeye sevk edildi

05.02.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Samsun merkez ve 2 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla salı sabahı Samsun il merkezi, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun merkez ve 2 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla salı sabahı Samsun il merkezi, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 216,22 gram esrar maddesi, 10 adet extacy hap, 37,85 gram metamfetamin maddesi, 96 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 6 gram kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu içme aparatı ve 9 adet 9 mm çapında dolu fişek elde edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 1 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 10 kişi ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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