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Samsun’da uyuşturucudan 2 tutuklama

25.12.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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Samsun’da uyuşturucudan 2 tutuklama

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah sokak satıcılarına yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah sokak satıcılarına yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde 8,66 gram bonzai, 9,49 gram metamfetamin maddesi ve 204 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, U.B., H.T., E.K. ve M.D.D. sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. ve M.D.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, U.B. ve H.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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