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Samsun’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 12:44 | Son Güncelleme

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir devam eden sokak satıcılarına yönelik takip ve çalışma sonucu önceki gün sabah saatlerinde Samsun’un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Samsun’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir devam eden sokak satıcılarına yönelik takip ve çalışma sonucu önceki gün sabah saatlerinde Samsun’un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında satışa hazır 83,83 gram esrar, 161 adet ecstasy, 17 adet sentetik ecza ve 8 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 5 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sedat E., Tahsin T. ve Arif K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, M.G. ve Y.M. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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