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Samsun’da uyuşturucudan 5 tutuklama, 5 adli kontrol

05.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Samsun merkez ve 2 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla salı sabahı Samsun il merkezi, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun merkez ve 2 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla salı sabahı Samsun il merkezi, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 216,22 gram esrar maddesi, 10 adet extacy hap, 37,85 gram metamfetamin maddesi, 96 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 6 gram kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu içme aparatı ve 9 adet 9 mm çapında dolu fişek elde edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 1 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 10 kişi ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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