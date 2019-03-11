HABER

Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şahıstan 8’i mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda geçen Cuma sabahı Samsun’un Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şahıstan 8’i mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda geçen Cuma sabahı Samsun’un Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 196,94 gram bonzai, bin 42 kapsül sentetik ecza, satışa hazır fişekler halinde 12,60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ele geçirildi. Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 1’i savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 13 şahıs ise bu sabah "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 13 şüpheliden 3’ü savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Emre K., Hasan B.Ç., Kadir S., Eyyüp Y., Coşkun B., Recep Ö., Vedat K. ve Muhammet D.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.D. ve M.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Afyonkarahisar'da 883 sikke ele geçirildiAfyonkarahisar'da 883 sikke ele geçirildi
Polisin yol kontrolünde eroin ele geçirildiPolisin yol kontrolünde eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.