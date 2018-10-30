HABER

Samsun'da uyuşturucuya 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucuya 6 tutuklama

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- İSTANBUL'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yakakent ilçesinde İstanbul'dan gelen şüpheli otomobili durdurdu, arama yaptı. Aramada, 550 gram bonzai ele geçirilirken, araçta bulunan aralarında 3'ü kadın C.D., S.D., G.B., Y.E.S., B.C.K. ve R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.C.D. ise Bafra'da yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da uyuşturucuya 6 tutuklamaSamsun'da uyuşturucuya 6 tutuklamaSamsun'da uyuşturucuya 6 tutuklamaSamsun'da uyuşturucuya 6 tutuklama

PARTNERNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çektiNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti
Hastaneden çaldığı cihazı geri bırakmak isterken yakalandıHastaneden çaldığı cihazı geri bırakmak isterken yakalandı
Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (4)Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük göç havadan böyle görüntülendi

Büyük göç havadan böyle görüntülendi

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Boz sığır klon sürüsü çoğalıyor!

Boz sığır klon sürüsü çoğalıyor!

Şirinevler'deki cinayette kan donduran detay! Öyle biri çıktı ki...

Şirinevler'deki cinayette kan donduran detay! Öyle biri çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.