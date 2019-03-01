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Samsun’da uyuşturucuya geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 09:36 | Son Güncelleme

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya’dan Samsun’a gelen 2’si kadın 4 şüpheliden uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirdi.Olay, 28 Şubat günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucuya geçit yok

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya’dan Samsun’a gelen 2’si kadın 4 şüpheliden uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirdi.
Olay, 28 Şubat günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Samsun-Ankara karayolunda Havza ilçesi girişinde Amasya’dan Samsun’a uyuşturucu madde temini için gelen 2’si kadın 4 şahıs, polis ekiplerince yakalanırken zanlıların araçlarında yapılan aramada da 11 adet uyuşturucu hap ve 15 gram uyuşturucu bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Samsun’da uyuşturucuya geçit yok

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