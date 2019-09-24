Samsun’da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı

Samsun’da üzüm ve domates yüklü tırın yolun ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde saat 04.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli’den yüklediği 26 ton üzüm ve domatesleri Çarşamba ilçesindeki sebze ve meyve haline götüren Üzeyir Çakır (40) idaresindeki 55 E 0357 çekici ve 55 CM 847 dorse plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptıktan sonra yolun ortasına devrildi. Kazada, yaralanan tır sürücüsü Üzeyir Çakır, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırdan savrulan üzüm ve domates kasaları karayoluna saçıldı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolun araç trafiğine kapanması sonucu ulaşımın sağlanması amacıyla araçların alternatif yollardan gitmelerini sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.