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Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı kadın tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan Muradiye D'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Zanlı, Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen şüphelinin telefonunda iki ByLock kaydının bulunduğu, KHK ile kapatılan örgütün kurumunda SGK kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun

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