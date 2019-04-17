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Samsun'da "yan bakma" kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

Tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Samsun'da "yan bakma" meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi silahla yaralandı, gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde Yunus Emre T. ve Muhammed K. arasında "yan bakma" yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın, kavgaya dönüşmesi sonucu Yunus Emre T, Muhammet K'yi silahla sol dizinden yaraladı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Yunus Emre T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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