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  4. Samsun’da yangın dehşeti: Karı-koca ağır yaralandı

Samsun’da yangın dehşeti: Karı-koca ağır yaralandı

08.01.2021 23:54 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir evde çıkan yangında karı-koca ağır yaralandı.Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında çıktı.

Samsun’da bir evde çıkan yangında karı-koca ağır yaralandı.
Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde ikamet eden Hüseyin Kurd (69) hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için bu akşam eşi Hediye Kurd (71) ile birlikte Yeşiltepe’deki köy evine geldiler. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında evde bulunan Hüseyin Kurd ile Hediye Kurd alevler içinde kaldı. Hüseyin Kurd kendini alevlerin içinden son anda dışarı atmayı başarırken, Hediye Kurd ise komşuların yardımıyla alevler içinden çıkartıldı. Yanarak ağır yaralanan karı-koca 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurd çiftinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Yanan ev ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiye gittikten sonra evden dumanlar yükselince de vatandaşlar yangına kovalarla su taşıyarak müdahale ettiler. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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