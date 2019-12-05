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Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahisle mücadele’ kapsamında yapılan çalışmalar neticesi bilgisayar işleri yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. 2.5 ay süren çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda F.O., M.S. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 645 lira para, dijital materyaller, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 3 adet banka kartı ve not kağıtları ele geçirildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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