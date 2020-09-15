HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Samsun’da polis tarafından yasa dışı bahis ile ilgili düzenlen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ’internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 1 milyon 750 bin TL haksız gelir elde ettikleri’ tespit edilen şahısların yakalanması yönelik Samsun merkezinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da polis tarafından yasa dışı bahis ile ilgili düzenlen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ’internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 1 milyon 750 bin TL haksız gelir elde ettikleri’ tespit edilen şahısların yakalanması yönelik Samsun merkezinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 29 adet mermi ele geçirildi ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Meteoroloji duyurmuştu, toz fırtınası için kritik uyarı!Meteoroloji duyurmuştu, toz fırtınası için kritik uyarı!
Şirinevler - Yenibosna metro durakları ne zaman açılacak?Şirinevler - Yenibosna metro durakları ne zaman açılacak?
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: 125 bin kişi toplum sağlığını tehlikeye attı
Bilim Kurulu üyesi: Rapor verdi, Kapadokya'dan fotoğraf paylaştı
İstanbul'da dehşet anları! Akaryakıt istasyonunda benzin dökerek kendini yaktı
İstanbul'da dehşet anları! Akaryakıt istasyonunda benzin dökerek kendini yaktı
'Şifalı' diye herkes içiyor! Uzmanından korkutan uyarı
'Şifalı' diye herkes içiyor! Uzmanından korkutan uyarı
Van Gölü'yle ilgili korkutan açıklama: Büyük tehlike altında
Korkutan açıklama: Büyük tehlike altında
Meteoroloji duyurmuştu, toz fırtınası için kritik uyarı! (Toz fırtınası hangi illerde etkili)
Meteoroloji duyurmuştu, toz fırtınası için kritik uyarı!
Evinde düşen yaşlı kadının imdadına apartman görevlisi yetişti
'İmdat' çığlığına koştu! Bir an olsun başından ayrılmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.