Samsun’da yaşa dışı bahisten bir kişi tutuklandı

Samsun’da yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun’da yasa dışı bahis suçuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada bugün Atakul ilçesinde B.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.B.’nin birden çok banka hesaplarında yüklü miktarda şüpheli para transferleri tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan B.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.B., akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

