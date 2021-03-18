HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da yaşa dışı bahisten bir kişi tutuklandı

Samsun’da yaşa dışı bahisten bir kişi tutuklandı

18.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun’da yasa dışı bahis suçuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada bugün Atakul ilçesinde B.B.

Samsun’da yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun’da yasa dışı bahis suçuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada bugün Atakul ilçesinde B.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.B.’nin birden çok banka hesaplarında yüklü miktarda şüpheli para transferleri tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan B.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.B., akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 20 bini aştıKritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 20 bini aştı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu

'Susurluk kazası' davasının avukatlarından Kavşut, ölü bulundu

Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu

Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 18 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 20 bini aştı

Son dakika! Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü!

Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt

Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.