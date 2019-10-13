Samsun'da "Yerel Yönetimler ve Gençlik Politikaları" konferansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirler insanların aynasıdır. İnsanlar kurdukları şehirlerde örflerini, adetlerini, yaşam biçimlerinin yansıtırlar. Bugün kurduğumuz şehirlerle ne yazık ki çok övünemiyoruz." dedi.

Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TÜGVA Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Gençlik Politikaları" adlı konferansa katıldı.

Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, gençlere kendilerini geliştirerek mesleklerinde en iyi olmaları tavsiyesinde bulundu.

Son yüz yıldaki şehircilik anlayışında çok iyi örnekler bulunmadığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

Osmanlı'da ibadethane anlayışı vardır. Sivil mimari anlayışı vardır. Ortaya koyduğu bir şehircilik medeniyeti vardır. Fakat yüz yıldır ortaya koyduğumuz örnekler çok iyi örnekler değil. Bu şehirler bizi yansıtmıyor. Şehirler insanların aynasıdır. İnsanlar kurdukları şehirlerde örflerini, adetlerini, yaşam biçimlerini yansıtırlar. Bugün kurduğumuz şehirlerle ne yazık ki çok övünemiyoruz."