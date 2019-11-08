HABER

Samsun’da ‘yeşil flaş’ uygulamasına son

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:54 | Son Güncelleme

Samsun’da özellikle ana cadde ve bulvar kavşaklarında sürücülere, kırmızı ışık yanacağı uyarısı yapmak adına yanıp sönen ‘yeşil flaş’ uygulamasına son verildi.Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik ışıklarında ‘yeşil flaş’ uygulamasına, ’kazaları artırdığı gerekçesiyle’ son verdi.

Samsun’da özellikle ana cadde ve bulvar kavşaklarında sürücülere, kırmızı ışık yanacağı uyarısı yapmak adına yanıp sönen ‘yeşil flaş’ uygulamasına son verildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik ışıklarında ‘yeşil flaş’ uygulamasına, ’kazaları artırdığı gerekçesiyle’ son verdi. Bu kapsamda yeşil ışık doğrudan sarı ışığa ve ardından kırmızı ışığa dönecek.

Muhtemel kazaların önüne geçmek için
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, "Muhtemel sinyalizasyon kaynaklı kazaların önüne geçebilmek, trafik güvenliğini artırabilmek için yeşil flaş ışık uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir" dedi.

Arkadan çarpmalı kazalarda artış
’Sinyalizasyon sistemlerinde araçlara yeşil ışıkta uyarıcı flaş uygulaması’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara göre uygulandığını hatırlatan Kadir Gürkan, “Bu uygulama sonucunda, arkadan çarpmalı kazalarda artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde gide aracın durup duramayacağını tahminde zorluk, kavşak yaklaşımında hız artırmaya teşvik gibi tipik sürücü davranışlarının geliştiği tespit edildi” diye konuştu.

Sarı ışık 3 saniyeye indirildi
Gürkan şu bilgileri verdi: “Bugün gerçekleştirilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Trafik Düzenleme Kurulu (UTDK) toplantısında alınan karara göre; Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan, ilk etapta Atatürk Bulvarı Üniversite-Tekkeköy arasındaki kavşaklar, 100. Yıl Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Abdullah Gül Bulvarı, Barış Bulvarı, 2. Bulvar, Akdeniz Caddesi, Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan sinyalize kavşaklarda sinyal diyagramında bulunan sarı ışık fazı 3 saniye olacak şekilde uygulama yapılacak, devamında ise diğer sinyalize kavşakların düzenlemeleri yapılacak."

Samsun Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, açıklamasının son bölümünde ise, "Yeni uygulamalarımız da dikkate alınarak sürücülerimizin ve yayalarımızın trafik güvenliği için trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem arz etmektedir" hatırlatmasında bulundu.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Yeni doğan bebeğe Devlet Bahçeli’nin ismini verdilerYeni doğan bebeğe Devlet Bahçeli’nin ismini verdiler
Manisa Büyükşehir ve Yunusemre Belediyesinden işbirliği protokolüManisa Büyükşehir ve Yunusemre Belediyesinden işbirliği protokolü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: NATO’nun değişmesi gerekiyor

Çok konuşulacak NATO açıklaması!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka!

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Arap Emrah'ın yargılandığı davada flaş gelişme: Öldürülenin kardeşleri şikayetlerini geri çekti

Arap Emrah'ın yargılandığı davada flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.