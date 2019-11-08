Samsun’da ‘yeşil flaş’ uygulamasına son

Samsun’da özellikle ana cadde ve bulvar kavşaklarında sürücülere, kırmızı ışık yanacağı uyarısı yapmak adına yanıp sönen ‘yeşil flaş’ uygulamasına son verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik ışıklarında ‘yeşil flaş’ uygulamasına, ’kazaları artırdığı gerekçesiyle’ son verdi. Bu kapsamda yeşil ışık doğrudan sarı ışığa ve ardından kırmızı ışığa dönecek.

Muhtemel kazaların önüne geçmek için

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, "Muhtemel sinyalizasyon kaynaklı kazaların önüne geçebilmek, trafik güvenliğini artırabilmek için yeşil flaş ışık uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir" dedi.

Arkadan çarpmalı kazalarda artış

’Sinyalizasyon sistemlerinde araçlara yeşil ışıkta uyarıcı flaş uygulaması’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara göre uygulandığını hatırlatan Kadir Gürkan, “Bu uygulama sonucunda, arkadan çarpmalı kazalarda artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde gide aracın durup duramayacağını tahminde zorluk, kavşak yaklaşımında hız artırmaya teşvik gibi tipik sürücü davranışlarının geliştiği tespit edildi” diye konuştu.