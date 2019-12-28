Samsun’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Samsun il merkezi ve ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerinin de katılımı ile 80 iş yerinde 39 ekip ve 114 polisin katılımıyla sahte alkollü içki satışına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 166 şişe kaçak ve yapma içki, 102 adet cinsel içerikli hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 adet fişek elde edildi. Olayla, ilgili 2 şahsa 5607 SKM suçundan, 1 şahsa 6136 SKM suçundan adli işlem yapıldı.1 iş yerine açıktan alkol kullandırmak suçundan idari işlem yapıldı.

Ayrıca, ’hakaret’ suçundan aranması bulunan 1 şahıs ise yakalanarak gerekli işlemleri yapıldı.

