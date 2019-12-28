HABER
  4. Samsun’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Samsun’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 14:57 | Son Güncelleme

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Samsun il merkezi ve ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerinin de katılımı ile 80 iş yerinde 39 ekip ve 114 polisin katılımıyla sahte alkollü içki satışına yönelik operasyon düzenledi.

Samsun’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Samsun il merkezi ve ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerinin de katılımı ile 80 iş yerinde 39 ekip ve 114 polisin katılımıyla sahte alkollü içki satışına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 166 şişe kaçak ve yapma içki, 102 adet cinsel içerikli hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 adet fişek elde edildi. Olayla, ilgili 2 şahsa 5607 SKM suçundan, 1 şahsa 6136 SKM suçundan adli işlem yapıldı.1 iş yerine açıktan alkol kullandırmak suçundan idari işlem yapıldı.
Ayrıca, ’hakaret’ suçundan aranması bulunan 1 şahıs ise yakalanarak gerekli işlemleri yapıldı.

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Somali'deki patlamada ölen iki Türk'ün Denizli'deki evlerinde yasSomali'deki patlamada ölen iki Türk'ün Denizli'deki evlerinde yas
Karacabey Belediyesi’nden e-imar uygulamasıKaracabey Belediyesi’nden e-imar uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen Leyla Ercan toprağa verildi!

İkizleri ile birlikte hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti!

Sınırda hareketlilik! 47 bin kişi daha geldi

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.