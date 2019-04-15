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Samsun'da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

Samsun'da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yola çıkan koyunların neden olduğu trafik kazasında otomobilin çarptığı çoban ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık yönüne giden Abdullah Alkan (57) yönetimindeki 55 GU 269 plakalı otomobil, Çarşamba Ayvacık kara yolu Kumköy mevkisinde, sürücünün yola giren koyunlara çarpmamak için aniden frene basması sonucu yoldan çıktı. Aynı yönde seyir halindeki Hasan Meçin'in (49) kullandığı 57 AS 317 plakalı otomobil de öndeki aracın ani fren yapması üzerine kontrolden çıkarak koyunlara ve yolun kenarındaki çoban Ali Öztürk'e (33) çarptı.

Kazada, çoban ağır yaralandı, 2 koyun telef oldu.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çarşamba Samsun trafik kazası

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