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  4. Samsun’da yoldan çıkan araç kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan araç kaldırıma çıktı: 1 yaralı

10.02.2021 22:06 | Son Güncelleme:
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Samsun’da yoldan çıkan hafif ticari aracın kaldırıma çıkıp demir korkuluklara çarpası sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Havuz Sokak üzerinde meydana geldi.

Samsun’da yoldan çıkan hafif ticari aracın kaldırıma çıkıp demir korkuluklara çarpası sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Havuz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan Kolaca (20) idaresindeki 55 ABL 589 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çıkıp demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Tunahan Kolaca, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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