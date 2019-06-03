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Samsun’da "Yüksek Sadakat" coşkusu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2019 02:08 | Son Güncelleme

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen ’Fasl-ı Şahane’ etkinlikleri kapsamında sevilen grup "Yüksek Sadakat" konser verdi.

Samsun’da "Yüksek Sadakat" coşkusu

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen ’Fasl-ı Şahane’ etkinlikleri kapsamında sevilen grup "Yüksek Sadakat" konser verdi. Bu konserle birlikte ’Fasl-ı Şahane’ etkinlikleri de sona erdi.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi’nce gerçekleştirilen ’Fasl-ı Şahane’ etkinliklerinde DJ İnanç’ın performansının ardından konser coşkusu yaşandı. Sahneye çıkan sevilen grup "Yüksek Sadakat" söylediği sevilen şarkılarla alanı dolduran binlerce gence coşkulu anlar yaşattı. Saatlerce süren konserde grubun söylediği şarkılara hayranları da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Konserde ayrıca, Yeşilyurt AVM Genel Müdürü Neslihan Yavuz Apak, Yüksek Sadakat’ın solisti Kenan Vural’a çiçek takdim etti. Burada konuşma yapan Neslihan Yavuz Apak, Ramazan ayı boyunca Fasl-ı Şahane etkinliklerine gelen vatandaşlara teşekkür etti. Daha sonra ise konser coşkusu kaldığı yerden devam etti.
Ramazan ayı boyunca vatandaşlara keyifli anlar yaşatan ’Fasl-ı Şahane’ etkinlikleri Yüksek Sadakat konseri ile sona erdi.

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