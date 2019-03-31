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Samsun’da Yunus polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 23:36 | Son Güncelleme

Samsun’da Yunus polislerinin bulunduğu motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Çiftehamam Caddesi Büyükşehir Belediyesi Kavşağı’nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da Yunus polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

Samsun’da Yunus polislerinin bulunduğu motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Çiftehamam Caddesi Büyükşehir Belediyesi Kavşağı’nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli Abdullah Ertunç idaresindeki polis motosikleti, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilin çaptığı polis motosikleti Büyükşehir Belediyesi binasına çarptı. Motosiklet sürücüsü Abdullah Ertunç ile yanında bulunan meslektaşı Kaya Çetinkaya yaralandı. Yaralı polis memurları, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da Yunus polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

Samsun’da Yunus polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

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