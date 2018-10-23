Samsun’da yürüyen merdiven kazası, çok sayıda öğrenci yaralı (3)

VALİLİK: 28 ÖĞRENCİ YARALANDI
Samsun'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen ve yaralanan öğrencilerle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı. Yürüyen merdivende meydana gelen kazada, 28 öğrencinin 15 ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Kazada yaralanan öğrencilerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Can kaybının yaşanmadığı olayda öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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