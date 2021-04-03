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Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

03.04.2021 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i hakim 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karayolu 24.

Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i hakim 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karayolu 24. kilometresi Gelemen mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Aydın (61) idaresinde bulunan 55 ABG 51 plakalı kamyon önünde seyreden Erol Bak (52) yönetimindeki 55 AG 500 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın eksiyle otomobil de önünde seyir eden Yaşar Adlısanlı yönetimindeki 55 ABL 767 plakalı otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Abdurrahman Aydın, Erol Bak ile Arda Berk Bak (20) ve Semanur Adlısanlı (22) yaralandılar. Yaralılardan araç sürücüsü Erol Bak’ın Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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