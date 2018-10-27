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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 22:35 | Son Güncelleme

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.A'nın kullandığı 55 NK 444 plakalı otomobil devrilerek karşı şeride geçti.

Bunun üzerine bu araca çarpmamak için fren yapan Hamdi Türker idaresindeki 55 JZ 676 plakalı otomobil, Cemalettin Gümüş yönetimindeki 07 EGZ 22 plakalı otomobil, İsa Özcan'ın kullandığı 52 AH 159 plakalı otomobil ile Seyit Şimşek idaresindeki 55 AA 5469 plakalı otomobil, birbirlerine çarptı.

Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan Ö.E, M.Ö, Y.Ö, A.Ö, E.C. ve K.A, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin yaptığı testte K.A'nın alkollü olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra trafik kazası Yaralamalı Kaza

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