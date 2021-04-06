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Samsun’daki 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 70 bin liralık alacaktan kaynaklandığı ortaya çıktı

06.04.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayın ’70 bin liralık alacak’ meselesi yüzünden çıktığı ortaya çıktı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Işınsu Sokak’ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’daki 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 70 bin liralık alacaktan kaynaklandığı ortaya çıktı

Samsun’da 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayın ’70 bin liralık alacak’ meselesi yüzünden çıktığı ortaya çıktı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Işınsu Sokak’ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförlüğü yapan Dursun Asma’nın (54) alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırısına uğrayan Mevlüt Ceylan (53) çenesi ve karnına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, Ümmet Ceylan (61) ise sol gözaltı ve sağ karnından vurularak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ümmet Ceylan da yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Dursun Asma ise polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

"Ümmet kazara vuruldu"
Dolmuş şoförü Dursun Asma, Mevlüt Ceylan ile arkadaş olduklarını ve birbirlerine borç para alıp verdiklerini belirterek, "Benden bir ay sonra geri ödemek şartıyla 70 bin lira para istedi. Ben de borç olarak 70 bin lira ödedim. Ancak, bir ay sonra vereceğini söylediği 70 bin lirayı 3 ay oldu geri ödemedi. Konuşmak için kendisiyle buluştum. Aracından indi ve konuşurken aramızda tartışma çıktı ve tabancayla ateş ettim. Ancak, Mevlüt Ceylan’ın yanında bulunan Ümmet Ceylan’a ateş etmek istemedim. Ümmet kazara vuruldu" dedi.

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