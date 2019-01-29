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Samsun'daki bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:45 | Son Güncelleme

Kendisini hırsızlık yapmakla suçlayan market sahibini bıçakla yaralayan şüpheli ile arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hırsızlık yaptığını iddia eden market sahibini bıçakla yaralayan zanlı ve arkadaşı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Unkapanı Mahallesi'nde, sosyal medyada kendisini hırsızlık yapmakla suçlayan market sahibi İ.S'yi bıçaklayan F.K. (17) ile arkadaşı G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F.K, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, olaydan pişmanlık duymadığını söyledi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir süre önce İ.S'nin dükkanından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K. serbest bırakılmış, bunun üzerine market sahibi güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Dün görüntüyü izleyince markete giden F.K, tartıştığı İ.S'yi bıçaklamış, polis ekiplerince F.K. ve arkadaşı G.Ö. yakalanmıştı.

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Adli Kontrol bıçakla yaralama Samsun şüpheli

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