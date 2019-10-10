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Samsun'daki camilerde 'Fetih Suresi' okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun'daki camiler de Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun'daki camiler de Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Samsun'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. İlkadım ilçesindeki Büyük Camii'deki sabah namazına Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı. Vali Kaymak, dua edilmesinin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

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