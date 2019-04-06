HABER

Samsun'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

Bafra ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeş ile baba, adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeş ile baba, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İshaklı Mahallesi'nde Mert A'nın (25), emekli polis babası Ahmet A'nın beylik tabancasıyla öldürülmesinin ardından baba emniyete götürüldü.

Ahmet A'nın, emniyetteki ifadesinde Mert A'yı kendisinin değil, diğer oğlunun vurduğunu söylemesi üzerine Mert A'nın kardeşi Enes A. (19) gözaltına alındı. Baba Ahmet A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Enes A'nın çelişkili ifadeleri üzerine baba Ahmet A, yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Enes A. ile Ahmet A, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet A'nın ağır sağlık sorunları bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da dün evinde silahla vurularak ağır yaralanan Mert A, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Emine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ile görüştüEmine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ile görüştü
Bursa'da kan donduran olay! Bir kişi hareket halindeki trenin önüne atladı!Bursa'da kan donduran olay! Bir kişi hareket halindeki trenin önüne atladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafra cinayet Samsun zanlı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Son dakika! İmamoğlu, son durumu açıkladı

Son dakika! İmamoğlu, son durumu açıkladı

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti

Bursa'da kan donduran olay! Bir kişi hareket halindeki trenin önüne atladı!

Sınava kurşun kalem yerine tabanca kurşunuyla geldi

Sınava kurşun kalem yerine öyle bir şeyle geldi ki! Görenler şoke oldu

6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.