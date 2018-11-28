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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:44 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu Y.M.S.M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine karar verildi.

Şüpheli, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki adresinde 23 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

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Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi

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