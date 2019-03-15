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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere 3 gün önce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi

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