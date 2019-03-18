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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli serbest bırakıldı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 3'ü savcılık talimatıyla salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.H. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 12 Mart'ta İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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DEAŞ Samsun

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