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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:17 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri daha tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden E.A.Y.R.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetteki 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Canik ve İlkadım ilçelerinde 11 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Daha önce bir şüpheli tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 zanlı serbest bırakılmıştı.

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