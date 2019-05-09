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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 Irak uyruklu şüpheliden 3'ü daha serbest bırakıldı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 Iraklı zanlıdan 3'ü daha serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu A.S.H.A.H, R.G.J.J. ve A.A.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S.H.A.H. ve R.G.J.J; savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.A.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde 2 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 7 Iraklı zanlı gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli savcılıkça salıverilmişti.

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Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi

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