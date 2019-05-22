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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan Irak uyruklu 17 şüpheliden adliyeye sevk edilen 3'ü serbest bırakıldı

Samsun'daki, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 17 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 17 şüpheliden A.H.S.A, H.A.H.A.J. ve A.A.F.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan H.A.H.A.J. ve A.A.F.F, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen A.H.S.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere 17 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan biri de 19 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi

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