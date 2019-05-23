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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan Irak uyruklu 17 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 17 şüpheliden 3'ü daha serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 17 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere 17 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisi çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ikisi ise savcılık talimatıyla emniyetten salıverilmişti.

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Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi

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