HABER

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.H.M.M. ve A.K.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.M.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli A.K.H'nin ise gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Zanlılar, 2 gün önce Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

PARTNERİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlülerİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlüler
Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldıBeykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı
Ürdün Kralı Abdullah Singapur’daÜrdün Kralı Abdullah Singapur’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.