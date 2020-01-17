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  4. Samsun’daki fabrika yangını

Samsun’daki fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangını, çevresinde bulunan boya fabrikası ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangını, çevresinde bulunan boya fabrikası ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri elinden yaralandı.
Yangın, saat 09.00 sıralarında Kerimbey mevkisi sanayi bölgesinde bulunan ısı yalıtım ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar, kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 10’dan fazla araçla yangına müdahale etti. Fabrikadaki yalıtım ürünleri yangının kısa sürede büyümesine neden oldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın, boya fabrikası ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri, elinden yaralanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da yanan fabrikaya gelerek, incelemelerde bulundu.

“Fabrikadaki işçilerin ilk müdahalesi işe yaramış”
Yangında içeride bulunan işçilerin müdahalesinin yangının çevreye yayılmasını engellediğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde ısı yalıtım ve plastik üretimi yapan bir iş yeri yandı. Muhtemelen arızadan ya da elektrik kontağından yangının çıktığı zannediliyor. Kimyevi bir madde üretimi dolayısıyla yangın çok kısa zamanda hızlı bir şekilde büyüdü. Burada çalışan arkadaşların ilk müdahalesi işe yaramış. Herhangi bir çalışanda ciddi bir rahatsızlanma, yaralanma söz konusu olmadı. Bunun sebebi de ürünlerin genellikle makineler yardımıyla otomasyon sistemiyle yapılması. Eleman sayısı çok fazla olmayınca bu da avantaj sağladı. Yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle bitişikteki boya fabrikasına sıçramadan atlattık” dedi.

“Yangın, boya fabrikası ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü”
Yangının çevredeki diğer yanıcı işletmelere sıçramadan söndürüldüğünün altını çizen Başkan Togar, “Yangındaki sıkıntımız, boya fabrikasının yanında bir de akaryakıt istasyonumuz vardı. Yangının boya ve benzin istasyonuna ulaşması çok büyük sıkıntı oluştururdu ama itfaiyemiz çok kalabalık bir şekilde müdahale edince yangın diğer yerlere sıçramadı. Yanan fabrikanın alanının açık olması ve oksijenin de devamlı sirkülasyon halinde bulunduğu için yangın çok büyüdü. Maddi hasardan başka hiçbir kaybın olmamasına şükrediyoruz” diye konuştu.
Fabrika, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

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