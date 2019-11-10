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Samsun’daki feci kazanın detayları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 20:13 | Son Güncelleme

Samsun’da Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz’ın içinde bulunduğu otomobil yoldan çıkarak karşı şeritten gelen araçla kafa kafa çarpıştı.

Samsun’daki feci kazanın detayları belli oldu

Samsun’da Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz’ın içinde bulunduğu otomobil yoldan çıkarak karşı şeritten gelen araçla kafa kafa çarpıştı. Kazada savcı ile eşi ağır yaralanırken 8 yaşındaki kızları hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 5 kişi de yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 47. kilometresi Kavakdibi mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz’ın (38) eşi Emel Yılmaz’ın idaresindeki 06 NS 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden aydınlatma direğine çarparak savruldu. Savrulma esnasında diğer şeride geçip karşı yönden gelmekte olan Murat Lokumcu (30) yönetimindeki 34 NE 1076 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından savcının aracı alev adı ve yanmaya başladı. Bu sırada vatandaşlar yanan araçta bulunan yaralılara müdahale ederek sopa ile camları kırıp içinde bulunanları dışarı çıkarmayı başardı. Kazada, yanan araçta bulunan savcının 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından savcının aracı tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yanan araçlara soğutma çalışması yaptı. İtfaiye diğer araca sıçrayan yangını söndürdü. Savcının aracından geriye demir yığını kaldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazada savcı Ümit Yılmaz ile araç sürücüsü eşi Emel Yılmaz ağır yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Murat Lokumcu ile Burcu Lokumcu (30), 1 yaşlarındaki Asil Lokumcu, Mustafa Tekin (30) ve Gülay Dindar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındır. İlk müdahalesi yapılan savcı ve eşi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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