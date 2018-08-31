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Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:31 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü daha tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü daha tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde izdivaç sorumlusu A.K. ve eşi İ.K. ile H.Ç.G ve G.E işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A. K. eşi İ. K. ve G. E. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, H.Ç.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İl merkezi ve Vezirköprü ilçesinde iki gün önce düzenlenen operasyonda firari olarak aranan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen sözde izdivaç sorumlusu A.K. ve eşi İ.K. ile H.Ç.G, F.G, G.E. ve eşi Z.E, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde yakalanmıştı.

Şüphelilerden Z.E. ile F.G. iki gün önce emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Ancak, hamile olduğu öğrenilen Z.E. 1 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY izdivaç Samsun

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