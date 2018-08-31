Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü daha tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde izdivaç sorumlusu A.K. ve eşi İ.K. ile H.Ç.G ve G.E işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A. K. eşi İ. K. ve G. E. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, H.Ç.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
İl merkezi ve Vezirköprü ilçesinde iki gün önce düzenlenen operasyonda firari olarak aranan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen sözde izdivaç sorumlusu A.K. ve eşi İ.K. ile H.Ç.G, F.G, G.E. ve eşi Z.E, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde yakalanmıştı.
Şüphelilerden Z.E. ile F.G. iki gün önce emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Ancak, hamile olduğu öğrenilen Z.E. 1 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.
ABD'den İdlib için kritik açıklama
Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?
İYİ Parti'de peş peşe istifalar: Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı