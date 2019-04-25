Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Samsun'da dün, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, dernek ve sendikalara üye oldukları, Bank Asya'da hesabı bulunduğu iddiasıyla, il merkezi ve Alaçam ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 doktor, 1 esnaf ile örgüte ait kurumlarda çalışanlardan oluşan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

